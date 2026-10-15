Παναθηναϊκός – Μπόρατς 2-1: Με το δεξί στο Conference League οι «πράσινοι»

Με νίκη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League, καθώς επικράτησε με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, το βράδυ της Πέμπτης (15/10).

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κατάφερε να εξασφαλίσει τους πρώτους τρεις βαθμούς της στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας το ιδανικό βαθμολογικό ξεκίνημα μπροστά στους φιλάθλους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ο Δανός τεχνικός επέλεξε τον Σίριλ Ντέσερς για την κορυφή της επίθεσης, ενώ ο Κινγκς Κάνγκουα πήρε θέση στο αρχικό σχήμα, με δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τους Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο και Ντέσερς.

Η συνέχεια στο Conference League

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα, το «τριφύλλι» στρέφει την προσοχή του στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι, στις 22 Οκτωβρίου, στις 17:30.

Στόχος των «πράσινων» είναι να δώσουν συνέχεια στο θετικό τους ξεκίνημα και να ενισχύσουν από νωρίς τη θέση τους στη βαθμολογία της διοργάνωσης.