Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Μπόρατς 2-1: Με το δεξί στο Conference League οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1 στο ΟΑΚΑ και ξεκίνησε νικηφόρα τη League Phase του Conference League.

Παναθηναϊκός – Μπόρατς 2-1: Με το δεξί στο Conference League οι «πράσινοι»
Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπόρατς στο ΟΑΚΑ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Με νίκη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League, καθώς επικράτησε με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, το βράδυ της Πέμπτης (15/10).

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κατάφερε να εξασφαλίσει τους πρώτους τρεις βαθμούς της στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας το ιδανικό βαθμολογικό ξεκίνημα μπροστά στους φιλάθλους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ο Δανός τεχνικός επέλεξε τον Σίριλ Ντέσερς για την κορυφή της επίθεσης, ενώ ο Κινγκς Κάνγκουα πήρε θέση στο αρχικό σχήμα, με δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τους Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο και Ντέσερς.

Η συνέχεια στο Conference League

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα, το «τριφύλλι» στρέφει την προσοχή του στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι, στις 22 Οκτωβρίου, στις 17:30.

Στόχος των «πράσινων» είναι να δώσουν συνέχεια στο θετικό τους ξεκίνημα και να ενισχύσουν από νωρίς τη θέση τους στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς

Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ γνώρισε η ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης (14/10), στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε δυνατά, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και κατάφερε να προηγηθεί, ωστόσο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στους […]

Ολυμπιακός: Ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια των οπαδών για τη Μασσαλία – «Μην πλησιάσετε το γήπεδο»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια των οπαδών για τη Μασσαλία – «Μην πλησιάσετε το γήπεδο»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ, καλώντας τους φιλάθλους που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Τελεσίγραφο Μακρόν για συμφωνία έως τον Δεκέμβριο – Τι ζητά η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Τελεσίγραφο Μακρόν για συμφωνία έως τον Δεκέμβριο – Τι ζητά η Ελλάδα

Ο Γάλλος πρόεδρος πιέζει για συμφωνία πριν από το 2027, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες διαφωνούν για τον νέο προϋπολογισμό και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.

Πιερρακάκης: «Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς» – Τι είπε για την ελληνική οικονομία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς» – Τι είπε για την ελληνική οικονομία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Motor Oil: Σφοδρές αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ μετά τη νέα έκρηξη με δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Σφοδρές αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ μετά τη νέα έκρηξη με δύο τραυματίες

Την άμεση διερεύνηση των συνθηκών της νέας έκρηξης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους και την απόδοση ευθυνών ζητούν με ανακοινώσεις τους ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το ΚΚΕ, μετά τον τραυματισμό δύο εργαζομένων εργολαβικού συνεργείου το απόγευμα της Πέμπτης (15/10). Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το εργατικό δυστύχημα της 9ης Οκτωβρίου, προκαλώντας […]

Σεπόλια: Άτομο έχει ανέβει σε σκεπή και πετάει πέτρες και τούβλα σε περαστικούς (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Άτομο έχει ανέβει σε σκεπή και πετάει πέτρες και τούβλα σε περαστικούς (βίντεο)

Το άτομο βρίσκεται στη σκεπή από τις 7 το απόγευμα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ισμήνης από την Καλλιπόλεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση να πηδήξει.