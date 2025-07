Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες της μάχης για τα προκριματικά του Champions League

Τη δική του μάχη δίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τους Ρέιντζερς για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θέλουν να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα, ενόψει και της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ.

Την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού αποτελούν οι Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Βαγιαννίδης, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Πελίστρι, Ιωαννίδης.

🆕 Tonight's team to face Panathinaikos at Ibrox.



📺 You can watch the match live worldwide on RangersTV.



👉 All the PPV info: https://t.co/ffjGZbn4aS pic.twitter.com/dDceKTzzbb— Rangers Football Club (@RangersFC) July 22, 2025