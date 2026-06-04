Τραγωδία στον Πειραιά: “Έφυγε με ταχύτητα ευθεία στη θάλασσα” – Νέα μαρτυρία για τον 59χρονο οδηγό ταξί

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται για την τραγωδία με τον 59χρονο οδηγό ταξί, που σήμερα το πρωί έπεσε με το όχημά του στο λιμάνι του Πειραιά.

“Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Έφυγε με ταχύτητα. Έχουν πέσει και άλλες φορές αυτοκίνητα εδώ. Αλλά από ατυχήματα. Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Πήγαινε ευθεία στη θάλασσα” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

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Νωρίτερα, άλλος μάρτυρας είχε πει ότι “ξέρουμε και προσπαθούσε να βάλει τέλος στη ζωή του“.

Αν και τα πρώτα στοιχεία και οι μαρτυρίες οδηγούν τις Αρχές στο σενάριο της αυτοχειρίας, οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη. ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Το τραγικό περιστατικό έγινε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 του λιμανιού του Πειραιά, όπου στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα.

Τελικά, ο 59χρονος λίγο μετά τις 10 το πρωί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το ταξί από δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.