Έφοδος της ΕΛΑΣ σε οικισμό στο Μενίδι – 3 συλλήψεις, κατασχέθηκε καλώδιο 1.800 μέτρων για ρευματοκλοπές (βίντεο)

Έφοδο σε οικισμό στο Μενίδι πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ το πρωί της Τετάρτης (4/6) με σκοπό την διακοπή παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Στην καλά οργανωμένη επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικός σκύλος.

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Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο μεταξύ, διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 6 άδειες κυκλοφορίας και 5 άδειες ικανότητας οδήγησης. Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.806 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές στην περιοχή του Μενιδίου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.