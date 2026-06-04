Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου, επιχειρούν και 2 ελικόπτερα – Εκτροπές κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε έκταση με ξερά χόρτα.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 οχήματα με 47 πυροσβέστες μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Στο μεταξύ, στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη δύο ελικόπτερα, όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική.

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Όπως αναφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά καίει ξερά χόρτα. Το συμβάν εξελίσσεται περίπου στα 3 στρέμματα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έδωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός στον ΣΚΑΪ η εικόνα της παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Η τροχαία ανακοίνωσε ότι διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία:

-Λ. Καποδιστρίου έξοδος προς Λ. ΒεΪκου ρεύμα προς Πεύκη