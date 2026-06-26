EuroLeague: Αυτές είναι οι 20 ομάδες της σεζόν 26/27 – Επιστρέφει μετά από 13 χρόνια η Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας θα γίνει η 3η ομάδα από την Τουρκία που θα συμμετάσχει στην EuroLeague την σεζόν 2026/27 όπως αποφάσοσε σήμερα (26/6) η διοργανώτρια αρχή.

Έτσι, η Μονακό δεν θα συνεχίσει στην κορυφαία διοργάνωση λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και έκανε την επιστροφή της στο Eurocup.

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Οι μέτοχοι της EuroLeague ενέκριναν την επιστροφή της Μπεσίκτας στο διοικητικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε. Παράλληλα, αναμένεται να εγκρίνουν και το σχέδιο αύξησης των ομάδων της EuroLeague σε 24 από τη σεζόν 2027/28. Αυτό θα επιφέρει και αλλαγή στο format της διοργάνωσης, με τον διαχωρισμό των ομάδων σε περιφέρειες.

Οι 20 ομάδες της EuroLeague για τη σεζόν 2026/27