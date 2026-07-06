Κλοπ για την άρση τιμωρίας του Μπάλογκαν: “Άσχετοι με το ποδόσφαιρο Τραμπ και Ινφαντίνο – Δεν θα έπρεπε να έχουν εμπλοκή στο θέμα”

Σάλος έχει προκληθεί στο Μουντιάλ μετά την άρση της τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν, έπειτα από τη φημολογούμενη παρέμβαση του Ντόναλντ Τράμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να ακυρωθεί ουσιαστικά η κόκκινη κάρτα στον Αμερικανό επιθετικό και να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα των 16 με το Βέλγιο.

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Ο Γιούργκεν Κλοπ, δήλωσε στο MagentaTV, όπου εργάζεται ως σχολιαστής κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ότι: «Αυτό είναι το παιχνίδι μας, όχι το δικό τους».

«Αν ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο συμφώνησαν πραγματικά σε αυτό, αυτό είναι τρελό. Όλα πλέον τίθενται υπό αμφισβήτηση. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, κανένας από τους οποίους δεν γνωρίζει τίποτα για ποδόσφαιρο, δεν θα έπρεπε να έχουν καμία σχέση με αυτό», πρόσθεσε.

«Δεν αφήνει περιθώρια για συζήτηση. Αυτή είναι μια κόκκινη κάρτα. Ακόμη κι αν κάποιος θεωρεί πως έγινε λάθος, στο παιχνίδι μας έχουμε όλοι υποφέρει από λάθος αποφάσεις. Όμως μαθαίνουμε να ζούμε με αυτές», συμπλήρωσε ο Κλοπ.