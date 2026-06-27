Πασκάλ Ντοριζόν: Πέθανε ο διαιτητής του τελικού της Euroleague του 1996 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα με την τάπα του Βράνκοβιτς

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο Πασκάλ Ντοριζόν που ήταν ο διαιτητής του τελικού της Euroleague του 1996 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα με την τάπα του Βράνκοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρώην διαιτητής πέθανε μετά από μακρά ασθένεια, ενώ τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του εθνικού διευθυντή διαιτησίας από το 2004 έως το 2011, εργαζόμενος ήδη για την επαγγελματικοποίηση του αθλήματος.

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Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Cholet Basket μεταξύ 2016 και 2021.

Ο Πασκάλ Ντοριζόν ανέδειξε τη γαλλική διαιτησία σε υψηλό επίπεδο, διαιτητεύοντας δύο Ολυμπιακούς Αγώνες (Ατλάντα το 1996 και Σίδνεϊ το 2000), διαιτητεύοντας για παράδειγμα τρεις αγώνες της ανδρικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών (εναντίον της Βραζιλίας το 1996, εναντίς της Λιθουανίας και της Νέας Ζηλανδίας το 2000) ή πέντε αγώνες γυναικών (τέσσερις το 1996 και έναν το 2000).