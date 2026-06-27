Τα «κλειδιά» της Βιλερμπάν στον Τόνι Πάρκερ – Οι πρώτες του δηλώσεις του

Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Τόνι Πάρκερ καθώς ανακοινώθηκε πως θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν.

«Η LDLC ASVEL ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ανακοινώνοντας τον διορισμό του Τόνι Πάρκερ ως επικεφαλής προπονητή της επαγγελματικής ομάδας.

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Πέρα από την απλή ανάληψη των καθηκόντων του, αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού σταδίου στην καριέρα του τέσσερις φορές πρωταθλητή του NBA και την ιδρυτική πράξη ενός έργου που σκοπεύει να επαναπροσδιορίσει τις φιλοδοξίες του συλλόγου σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Αυτός ο διορισμός σηματοδοτεί το πρώτο βήμα σε ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο που έχει σχεδιαστεί για να ωθήσει την LDLC ASVEL σε μια νέα εποχή. Ο στόχος είναι σαφής και συνειδητός: να οικοδομήσουμε σήμερα έναν σύλλογο ικανό να ανταγωνιστεί αύριο τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και να καθιερωθεί ως ηγετική δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι αθλητικές, οικονομικές και διαρθρωτικές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς, η LDLC ASVEL επιλέγει τον μετασχηματισμό, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξής της σε όλα τα επίπεδα: αθλητισμό, προπόνηση, ελκυστικότητα και απόδοση» ανέφερε η ανακοίνωση.

«Νιώθω τεράστια υπερηφάνεια που αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη μέσα σε αυτόν τον θρυλικό σύλλογο. Η επιστροφή στο γήπεδο κάθε μέρα, η επανάληψη της αδρεναλίνης των αγώνων και η καθοδήγηση μιας ομάδας στην ανάπτυξή της είναι προκλήσεις που με παρακινούν βαθιά. Το πάθος μου για το παιχνίδι παραμένει αμείωτο και, με όλο το επιτελείο μου, θα εργαστούμε ακούραστα για να ενσταλάξουμε μια διάχυτη κουλτούρα νίκης, προκειμένου να χτίσουμε ένα φιλόδοξο μέλλον.

Αυτή είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το πρώτο βήμα ενός μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακού έργου που θέλουμε να χτίσουμε μακροπρόθεσμα. Αυτή η νέα δυναμική πρέπει να εδραιωθεί σταθερά, ώστε να μπορούμε να εκπροσωπούμε με υπερηφάνεια τη Βιλερμπάν, τη Λυών και το γαλλικό μπάσκετ» ανέφερε ο Τόνι Πάρκερ.