Η αγκαλιά του ημίγυμνου Χάαλαντ με την πριγκίπισσα Ίνγκριντ μετά τον θρίαμβο της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026 (βίντεο)

Η Νορβηγία πέτυχε μία ιστορική πρόκριση στην φάση των “16” του Μουντιάλ 2026 με τον Έρλινγκ Χάαλαντ πρωταγωνιστή καθώς σκόραρε και τα δύο τέρματα της ομάδας του απέναντι στην Βραζιλία.

Ο Νορβηγός άσος, μετά το τέλος του αγώνα, ανέλαβε να χτυπήσει το τύμπανο και να οργανώσει την κερκίδα των Νορβηγών με το το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό των Βίκινγκς, ενώ στη συνέχεια είχε ένα θερμό τετ-α-τετ με τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας. Ειδικότερα, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο αδελφός της, ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, παρακολούθησαν από κοντά την ομάδα και στη συνέχεια κατέβηκαν στα αποδυτήρια.

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