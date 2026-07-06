Πρόγραμμα Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ στις νοκ άουτ φάσεις συνεχίζεται απόψε με δύο ακόμη σπουδαίες αναμετρήσεις, ενώ σταδιακά σχηματίζεται και η εικόνα των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Μετά την σπουδαία πρόκριση της Νορβηγίας αλλά και το τρομερό παιχνίδι στο “Αζτέκα” με νικήτρια την Αγγλία. Οι δύο Ευρωπαϊκές ομάδες θα ανταμώσουν τώρα στα προημιτελικά, εκεί όπου ήδη γνωρίζουμε ότι θα παίξουν επίσης η Γαλλία με το Μαρόκο.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Τα ματς για τη φάση των “16”:

Πορτογαλία – Ισπανία (6/7, 22:00)

ΗΠΑ – Βέλγιο (7/7, 03:00)

Αργεντινή – Αίγυπτος (8/7 , 19:00)

Ελβετία – Κολομβία (8/7, 23:00)

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ

Γαλλία-Μαρόκο

Νορβηγία-Αγγλία

Πορτογαλία ή Ισπανία-ΗΠΑ ή Βέλγιο

Αργεντινή ή Αίγυπτος-Ελβετία ή Κολομβία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Γαλλία-Μαρόκο VS Πορτογαλία ή Ισπανία-ΗΠΑ ή Βέλγιο

Νορβηγία-Αγγλία VS Αργεντινή ή Αίγυπτος-Ελβετία ή Κολομβία