Το “κράξιμο” της UEFA στην FIFA για την ανάκληση της τιμωρίας Μπάλογκαν – “Αδικαιολόγητη απόφαση”

Την απορία της UEFA προκάλεσε η απόφαση της FIFA να ανακαλέσει την τιμωρία αποκλεισμού του Μπάλογκαν των ΗΠΑ ενόψει της αποψινής αναμέτρησης απέναντι στο Βέλγιο για τους “16” του Μουντιάλ 2026.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην FIFA για την απόφαση που φαίνεται να φέρει την “βούλα” του Ινφαντίνο και αφορά την εφαρμογή του περίφημου άρθρου 27 του ποινικού κώδικα με σκοπό να αγωνιστεί κανονικά στην φάση των “16” ο Αμερικανός επιθετικός.

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Ταυτόχρονα, υπήρξαν πιέσεις και από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με τον Guardian να κάνει λόγο για μπαράζ τηλεφωνημάτων στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Η UEFA στην ανακοίνωση της τόνισε ότι η απόφαση της FIFA “ξεπέρασε κάθε όριο”, ενώ τη χαρακτηρίζει “πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη”.

Η ανακοίνωση της UEFA

«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο.

Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, εις βάρος του ανταγωνισμού.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και, ειδικά όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του.

Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».