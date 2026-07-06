Ο Υπερτυφώνας Μπάβι σαρώνει νησιά στον Ειρηνικό – Έως 290 χλμ/ώρα οι καταστροφικοί άνεμοι

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ο υπερτυφώνας Μπάβι περνώντας πάνω από το μικρό νησί Ρότα, με ανέμους άνω των 241 χλμ/ώρα, πλήττοντας και τα κοντινά νησιά Γκουάμ, Τινιάν και Σαϊπάν στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε ήδη «μεγάλες ζημιές στη νήσο Ρότα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος των Μαριανών, στον Ειρηνικό Ωκεανό», ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα (06.07.2026) οι τοπικές αρχές, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά «σφοδρούς ανέμους» και «πλημμύρες».

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«Υφιστάμεθα αυτήν τη στιγμή σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες εδώ», είπε η Λου Ροσάριο, εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων στον δήμο. «Ορισμένοι αναφέρουν ήδη μεγάλες ζημιές», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) είχε προειδοποιήσει πως απειλούνταν «καταστροφικές ζημιές και έκανε λόγο για κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου».

🌀👀 Şu an oluyor❗️

Pasifik’te 5.Kategoride bir süper tayfun

Kuzey Mariana Adaları’nı lavabo deliği gibi yutuyor!



-Kasırganın gözü şu an Rota Adası’nda.

“Süper Tayfun Bavi” saatte yaklaşık 290 km hızla Pasifik’te ilerleyen bir canavar olarak Kuzey Mariana Adaları’nı vuruyor!… pic.twitter.com/ZDzIv0QIHi July 5, 2026

Το λεγόμενο μάτι του συστήματος αυτού «περνά από τη νήσο Ρότα», ανέφερε νωρίτερα η NWS, κάνοντας λόγο για ανέμους ως και 290 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο υπερτυφώνας, ισοδύναμος με κυκλώνα κατηγορίας 5, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 350 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με ειδικευμένο κέντρο προειδοποίησης.

Taufan Bavi menghentam Pulau Rote, Timur Indonesia dengan kelajuan angin 285 km sejam. Menakutkan.



Kredit: Berita Seberang pic.twitter.com/EcFhliqSm1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 6, 2026

Προέβλεψε ακόμη κύματα ύψους 10,7 μέτρων και «εξαιρετικά επικίνδυνες» συνθήκες στη θάλασσα. Μεγάλο μέρος της νήσου θα είναι αδύνατο να κατοικηθεί «για εβδομάδες, αν όχι περισσότερο», προειδοποίησε η NWS.

Super Typhoon Inday "Bavi" lashed in Yigo, Guam pic.twitter.com/fqGOdBWGZx ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 4, 2026

Κατοικίες που δεν είναι κατασκευασμένες από μπετόν και δεν έχουν ενισχυθεί θα «καταστραφούν», πολλές «ολοσχερώς», πρόσθεσε.

🚨 Super Typhoon Bavi has intensified to catastrophic 180 mph winds and 220 mph gusts.



NWS Guam warns the life-threatening storm is tracking directly between Guam and Rota in the Mariana Islands, bringing deadly floods and winds.



…TYPHOON WARNING REMAINS IN EFFECT…



*… pic.twitter.com/ojcMflkyPi ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 5, 2026