Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Υπερτυφώνας Μπάβι σαρώνει νησιά στον Ειρηνικό – Έως 290 χλμ/ώρα οι καταστροφικοί άνεμοι

Προβλέπονται κύματα ύψους 10,7 μέτρων

Ο Υπερτυφώνας Μπάβι σαρώνει νησιά στον Ειρηνικό – Έως 290 χλμ/ώρα οι καταστροφικοί άνεμοι
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ο υπερτυφώνας Μπάβι περνώντας πάνω από το μικρό νησί Ρότα, με ανέμους άνω των 241 χλμ/ώρα, πλήττοντας και τα κοντινά νησιά Γκουάμ, Τινιάν και Σαϊπάν στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε ήδη «μεγάλες ζημιές στη νήσο Ρότα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος των Μαριανών, στον Ειρηνικό Ωκεανό», ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα (06.07.2026) οι τοπικές αρχές, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά «σφοδρούς ανέμους» και «πλημμύρες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υφιστάμεθα αυτήν τη στιγμή σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες εδώ», είπε η Λου Ροσάριο, εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων στον δήμο. «Ορισμένοι αναφέρουν ήδη μεγάλες ζημιές», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) είχε προειδοποιήσει πως απειλούνταν «καταστροφικές ζημιές και έκανε λόγο για κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου».

Το λεγόμενο μάτι του συστήματος αυτού «περνά από τη νήσο Ρότα», ανέφερε νωρίτερα η NWS, κάνοντας λόγο για ανέμους ως και 290 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο υπερτυφώνας, ισοδύναμος με κυκλώνα κατηγορίας 5, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 350 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με ειδικευμένο κέντρο προειδοποίησης.

Προέβλεψε ακόμη κύματα ύψους 10,7 μέτρων και «εξαιρετικά επικίνδυνες» συνθήκες στη θάλασσα. Μεγάλο μέρος της νήσου θα είναι αδύνατο να κατοικηθεί «για εβδομάδες, αν όχι περισσότερο», προειδοποίησε η NWS.

Κατοικίες που δεν είναι κατασκευασμένες από μπετόν και δεν έχουν ενισχυθεί θα «καταστραφούν», πολλές «ολοσχερώς», πρόσθεσε.

Στο αρχιπέλαγος των Βόρειων Μαριανών ζουν κάπου 40.000 άνθρωποι, στο κοντινό νησί Γκουάμ, αμερικανική περιοχή με ειδικό καθεστώς, κάπου 170.000. Η Ρότα, το νοτιότερο νησί των Βόρειων Μαριανών, έχει περίπου 1.500 κατοίκους.

Εκκενώσεις στο νησί Γκουάμ

Στο Γκουάμ, οι αρχές έχουν ανοίξει κέντρα εκκένωσης σε όλη την επικράτεια, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία. Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνήτης του Γκουάμ Λου Λέον Γκερέρο τόνισε ότι η διοίκηση είναι «έτοιμη και προετοιμασμένη» για την αντιμετώπιση του φαινομένου, με στόχο την προστασία του πληθυσμού.

Τα νησιά των Μαριάνων αποτελούν κρίσιμο στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον δυτικό Ειρηνικό, φιλοξενώντας σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η αεροπορική βάση Άντερσεν, η ναυτική βάση Γκουάμ και το στρατόπεδο Πεζοναυτών «Blaz».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ