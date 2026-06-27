Αυτές είναι οι πρώτες πέντε «βόμβες» στην Βιλερμπάν – Τις ανακοίνωσε ο Τόνι Πάρκερ

Ο Τόνι Πάρκερ είναι ο νέος προπονητής της Βιλερμπάν και το Σάββατο 27/6 ανακοίνωσε τις πρώτες μεταγραφικές βόμβες της γαλλικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην γαλλική Equipe ο Τόνι Πάρκερ τόνισε πως οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Άρμονι Μπρουκς, Ντάνιελ Τάις, Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ και Μποθ Γκαχ θα φοράνε τη φανέλα του συλλόγου.

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“Ήθελα έναν παίκτη-στυλοβάτη, και ο Φρανσίσκο βρισκόταν στην κορυφή της λίστας μου. Έχει πραγματικά αυτό το γαλλικό DNA. Είναι απίστευτο που καταφέραμε να τον πείσουμε.

Ο Τάις αποτελεί μια σημαντική μεταγραφή για εμάς. Φέρνει πλούσια εμπειρία, και αυτό αλλάζει τα πάντα στα αποδυτήρια. Με τον Μπρουκς, υπογράψαμε έναν από τους καλύτερους γκαρντ της Ευρωλίγκας. Επίσης, ολοκληρώσαμε τις συμφωνίες με τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και τον Μποθ Γκαχ“ ανέφερε ο Τόνι Πάρκερ.