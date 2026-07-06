Ελεύθεροι οι 19 από τους 20 συλληφθέντες της φερόμενης συμμορίας οπαδών με ναρκωτικά στην Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στον χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους- στην πλειονότητά τους και με απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων.

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Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 51 πρόσωπα και αφορά δεκάδες επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών- τόσο εντός όσο εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο κ.ά.

Ως φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης διώκεται 30χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται 23χρονος, ήδη προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, τον περασμένο Μάρτιο, στην Καλαμαριά. Ο ίδιος θα κληθεί -κατά την κυρία ανάκριση που διενεργεί η ανακρίτρια- να απολογηθεί για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δράση της οργάνωσης.

Ο κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε μετά τις απολογίες διώκεται, μεταξύ άλλων, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή και υπόθαλψη σε σχέση με το αιματηρό περιστατικό στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.