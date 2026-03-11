Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Τρομερό ξεκίνημα από τους Ισπανούς – Προηγήθηκαν (2-0) με διπλό χτύπημα του Βαλβέρδε (Βίντεο)

Τα πρώτα γκολ του Ουρουγουανού άσου

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Τρομερό ξεκίνημα από τους Ισπανούς – Προηγήθηκαν (2-0) με διπλό χτύπημα του Βαλβέρδε (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τρομερό ξεκίνημα από την Ρεάλ Μαδρίτης στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των 16 του Champions League.

Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 2-0 στο 27ο λεπτό με δυο γκολ του Βαλβέρδε. Ο Ουρουγουανός άσος αρχικά στο 20ο λεπτό έκανε το 1-0, ενώ επτά λεπτά αργότερα έγραψε το 2-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τα γκολ

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ