Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Τρομερό ξεκίνημα από τους Ισπανούς – Προηγήθηκαν (2-0) με διπλό χτύπημα του Βαλβέρδε (Βίντεο)
Τα πρώτα γκολ του Ουρουγουανού άσου
Τρομερό ξεκίνημα από την Ρεάλ Μαδρίτης στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των 16 του Champions League.
Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 2-0 στο 27ο λεπτό με δυο γκολ του Βαλβέρδε. Ο Ουρουγουανός άσος αρχικά στο 20ο λεπτό έκανε το 1-0, ενώ επτά λεπτά αργότερα έγραψε το 2-0.
Δείτε τα γκολ
