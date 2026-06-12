Ιράν: Διαψεύδει τα περί υπογραφής συμφωνίας με τις ΗΠΑ την Κυριακή στην Γενεύη – Παρουσίασε δικό του σχέδιο 7 σημείων

Σε διάψευση μέσω επίσημων κυβερνητικών ΜΜΕ για την ενδεχόμενη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την ερχόμενη Κυριακή στην Γενεύη προχώρησε η Τεχεράνη.

Ειδικότερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή από την διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ την Κυριακή (14/6) στη Γενεύη είναι ψευδείς. Είχε προηγηθεί ρεπορτάζ του Bloomberg που μιλούσε για πιθανή συμφωνία

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Σύμφωνα με το οικονομικό πρακτορείο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και αξιωματούχος χώρας της G7 υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Η φετινή σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται στο Εβιάν, στις γαλλικές Άλπεις, από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου. Η Γενεύη της Ελβετίας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και εξετάζεται ως πιθανή τοποθεσία για την υπογραφή της συμφωνίας, ακόμη και αυτή την Κυριακή (14.06.2026), σύμφωνα με άτομα παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις», αναφέρεται

Ιράν: Δημοσίευσε το δικό του πλάνο 7 σημείων

Το μεσημέρι της Παρασκευής 12/6, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA) δημοσίευσε μια διαφορετική εκδοχή του μνημονίου συμφωνίας, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης.

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει «ανέγγιχτο» σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ, στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο IRNA, το γενικό περίγραμμα του τρέχοντος κειμένου της συμφωνίας βρίσκονται στα ακόλουθα πλαίσια:

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο

Δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα στο τρέχον μνημόνιο, και το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία νέα δέσμευση. Οι πυρηνικές συνομιλίες θα διεξαχθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή. Στενό του Ορμούζ. Καμία παράδοση, κανένας ρόλος για τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με την παράδοση της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Το μέλλον της διαχείρισης του Στενού θα επιλυθεί στο πλαίσιο ενός περιφερειακού ζητήματος και μέσω κοινού διαλόγου και λήψης αποφάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν. Αποφασιστικό τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Ο κύριος στόχος του μνημονίου είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της περιοχής. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αναγκάσουν το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στον Λίβανο και η φράση «παράταση της εκεχειρίας» δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο. Απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων με συγκεκριμένο μηχανισμό

Μερικά από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα απελευθερωθούν αμέσως μετά την υπογραφή, ενώ τα υπόλοιπα θα απελευθερωθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Τεχεράνη έχει λάβει σαφείς εγγυήσεις βάσει των μηχανισμών που επιθυμεί. Πολεμικές αποζημιώσεις στην ημερήσια διάταξη

Οι ζημίες που προκλήθηκαν στο Ιράν από την αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα είναι μεταξύ των θεμάτων που αναφέρονται στο μνημόνιο. Ο μηχανισμός εφαρμογής για την είσπραξη αποζημίωσης θα συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσεις 60 ημέρες μετά την υπογραφή. Λεπτομέρειες για την άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων· ένα θέμα που συζητήθηκε στην τελική συμφωνία

Η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και των διεθνών ψηφισμάτων θα επανεξεταστεί εντός της προθεσμίας των 60 ημερών για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Τρία ζητήματα και 60 ημέρες για μια τελική συμφωνία

Μόνο τρία ζητήματα θα συζητηθούν στις 60ήμερες διαπραγματεύσεις: η συνέχιση του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος, η άρση των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων και ο μηχανισμός αποζημίωσης. Κανένα άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, δεν θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού.