«ARTια Κωμωδία»: Μια παράσταση που φωτίζει τις αλήθειες μέσα από το γέλιο (Εικόνες & Βίντεο)

Η θεατρική ομάδα +αίσθημα της Συναισθηματικής Διαλεκτικής παρουσιάζει τη νέα της παράσταση με τίτλο «ARTια Κωμωδία», μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, συναίσθημα και βαθύτερους συμβολισμούς, που ανεβαίνει στο Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα το Σάββατο 13 Ιουνίου και την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 21:00, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Στέλιος Καλαθάς.

Πρόκειται για ένα έργο που κινείται με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην κωμωδία και τη συγκίνηση, αποκαλύπτοντας με ευρηματικό τρόπο τις ανθρώπινες αδυναμίες, τις σχέσεις και τις αλήθειες που συχνά κρύβονται πίσω από τις μάσκες της καθημερινότητας.

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Η «ARTια Κωμωδία» δεν περιορίζεται μόνο στο να προσφέρει γέλιο. Μέσα από μια ατμόσφαιρα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και αποκαλύψεις, οδηγεί τους ήρωες –και μαζί το κοινό– σε μια διαδρομή αυτογνωσίας. Το σκοτάδι που κυριαρχεί στη σκηνή λειτουργεί συμβολικά: γίνεται η αμηχανία, οι φόβοι και τα ψέματα που όλοι κουβαλάμε.

Όταν τα φώτα σβήνουν, οι ήρωες απογυμνώνονται. Οι μάσκες πέφτουν, οι σχέσεις δοκιμάζονται και μέσα από το χάος γεννιέται το κωμικό. Και μέσα από το κωμικό, αναδύεται η αλήθεια. Γιατί ίσως τελικά όλοι φοβόμαστε λίγο το σκοτάδι — και ίσως γι’ αυτό γελάμε τόσο πολύ μέσα σε αυτό.

Εδώ και 22 χρόνια, οι ομάδες της Συναισθηματικής Διαλεκτικής επιλέγουν και παρουσιάζουν θεατρικά έργα με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα συναισθήματά του και τον τρόπο που αυτά καθορίζουν τις σχέσεις και τις επιλογές του. Μέσα από τις παραστάσεις τους αναδεικνύουν τη σημασία της συναισθηματικής διαχείρισης, της ενσυναίσθησης και της ουσιαστικής επικοινωνίας, δίνοντας στο κοινό αφορμές για προβληματισμό και αυτογνωσία.

Συντελεστές της παράστασης:

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Στέλιος Καλαθάς Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος Ενδυματολόγος: Αφροδίτη Μπαρλαμπά Χορογραφία – Κινησιολογία: Βίκυ Φίλιππα Βοηθός Σκηνοθέτη: Αδριανή Κορωναίου Μακιγιάζ: Σχολές Άννας Τσόρου Κομμώσεις: Στέλιος Κούλης Οργάνωση Παραγωγής: Φάλια Κολύβα Φωτογραφίες: Ζώης Τριανταφύλλου Βίντεο – Τρέιλερ: Βαγιαννός Καλαθάς

Μια παράσταση που υπόσχεται να προσφέρει άφθονο γέλιο, συγκίνηση και τροφή για σκέψη, επιβεβαιώνοντας πως το θέατρο μπορεί να ψυχαγωγεί και ταυτόχρονα να φωτίζει τις πιο βαθιές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης.