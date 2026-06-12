Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως υφυπουργός Περιβάλλοντος: “Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη”

Στη σημασία της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και στους στόχους που θέτει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αναφέρεται η νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, σε ανάρτησή της με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Σούκουλη-Βιλιάλη σημειώνει ότι η επιλογή του πρωθυπουργού στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις γυναίκες της Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επισημαίνοντας ότι είναι η μοναδική γυναίκα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου και η πρώτη γυναίκα από την Κορινθία που αναλαμβάνει κυβερνητικά καθήκοντα.

Όπως αναφέρει, η ανάθεση της συγκεκριμένης ευθύνης αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι γυναίκες μπορούν να διεκδικούν και να κατακτούν θέσεις ευθύνης όταν κρίνονται με βάση την αξία και τις ικανότητές τους. Παράλληλα, εκφράζει την ευχή το παράδειγμά της να αποτελέσει κίνητρο για περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή, τονίζοντας ότι «η διαφορετική μας ματιά έχει αξία».

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, η νέα υφυπουργός υπογραμμίζει ότι στρατηγικός στόχος είναι η απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, επισημαίνοντας πως η τάξη στον χώρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια ανάπτυξη με μετρήσιμα αποτελέσματα και με προοπτική που εκτείνεται πέρα από το σήμερα, στο μέλλον της χώρας.

Η κ. Σούκουλη-Βιλιάλη αναφέρεται επίσης στη νέα της θέση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάνοντας λόγο για τιμή και ευθύνη. Όπως τονίζει, θα αποτελέσει μέλος μιας ομάδας που έχει ήδη διαμορφώσει, όπως αναφέρει, μια ελπιδοφόρα προοπτική για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Ειδική αναφορά κάνει στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό του υπουργείου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συλλογική προσπάθεια θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαριστεί τους πολίτες της Κορινθίας για την αγάπη και τη στήριξή τους, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Όπου είμαι, είμαστε» και καταλήγοντας με το μήνυμα: «Ξεκινάμε!».