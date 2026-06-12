«Black out» στα social media – Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

Προβλήματα αντιμετωπίζουν από το μεσημέρι της Παρασκευής (12.06) οι χρήστες σε Facebook, Messenger και Instagram.

Σύμφωνα με αναφορές των χρηστών, δεν φορτώνουν οι σελίδες στα social media, ούτε το newsfeed στο Facebook, καθώς και οι συνομιλίες στο Messenger.

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Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα και στο Instagram.

Τα προβλήματα στις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνονται και στη σελίδα DownDetector που εντοπίζει ιστοσελίδες και πλατφόρμες που «πέφτουν».

Οι δυσλειτουργίες στα social media άρχισαν περίπου στις 16:00 της Παρασκευής (12.06)