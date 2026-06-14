Νέα Δημοκρατία: Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας – Οι αλλαγές στην δομή του κόμματος

Στην εκλογή της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας και στην έγκριση σημαντικών οργανωτικών αλλαγών προχώρησε η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Η επιτροπή συνεδρίασε υπό τον τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και προχώρησε σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην δομή του κόμματος.

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Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία

Η Πολιτική Επιτροπή εξέλεξε τα οκτώ αιρετά μέλη που θα συμμετέχουν στη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος.

Στα κοινοβουλευτικά μέλη εξελέγησαν οι:

Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα

Αθανάσιος Παπαθανάσης

Σταύρος Παπασωτηρίου

Ασημίνα Σκόνδρα

Στα εξωκοινοβουλευτικά μέλη εξελέγησαν οι:

Παναγιώτης Παλπάνας

Χριστίνα Πατρικάκου

Γιώργος Τσακούμης

Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης

Στην Εκτελεστική Γραμματεία συμμετέχουν επίσης ως ex officio μέλη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

Επιπλέον, η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τροποποιήσεις στον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της κομματικής λειτουργίας, την ενίσχυση του συντονισμού των οργανώσεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής των στελεχών στα κομματικά όργανα.

Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τον καλύτερο συντονισμό των κομματικών οργανώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η συγχώνευση των ΔΗΜ.Τ.Ο. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων με τις αντίστοιχες Δ.Ε.Ε.Π. – πλην της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης – από τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές, καθώς και η κατάργηση των ασυμβιβάστων και κωλυμάτων εκλογιμότητας στα αιρετά αξιώματα των Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ο. για τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.