Ασταμάτητος ο Γιόκιτς διέλυσε και τη Βοσνία – Έκανε triple double και οδήγησε τη Σερβία σε νέα νίκη

Ο Νίκολα Γιόκιτς επέλεξε να αγωνιστεί κανονικά με την Εθνική ομάδα της Σερβίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και όχι να κάνει διακοπές.

Ο Σέρβος άσος έκανε εκ νέου όργια και οδήγησε την Σερβία στη νίκη με 94-81 κόντρα στην Βοσνία, με τους «πλαβί» να ανεβαίνουν στο 4-2 και να νιώθουν άνετα όσο αφορά την πρόκριση στην τελική φάση του Κατάρ.

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Ο άσος των Ντένβερ Νάγκετς είχε σε 31:46 λεπτά συμμετοχής, 20 πόντους με 6/10 σουτ και 6/8 βολές, ενώ μάζεψε και 10 ριμπάουντ και μοίρασε 11 ασίστ.

Δείτε την μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς

Captain Serbia 🇷🇸 turned this game into a passing fest, delivered an effortless triple double 🍃



20 PTS – 11 REB – 10 AST for Nikola Jokic #FIBAWC pic.twitter.com/u8PeNLlkUl— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 6, 2026

Με πρωταγωνιστή τον Σενγκούν, η Τουρκία «έγραψε» το 6/6

Η Τουρκία ολοκλήρωσε με το απόλυτο (6-0) τις υποχρεώσεις της στον πρώτο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 της FIBA, επικρατώντας της Ελβετίας με 95-72 στην έδρα της.

Πρωταγωνιστής για την τουρκική ομάδα ήταν ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους με 6/12 δίποντα και 5/7 βολές, ενώ πρόσθεσε ακόμη έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Πρώτος σκόρερ της Τουρκίας ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 18 πόντους, ενώ οι Τσέντι Οσμάν και Αντέμ Μπόνα πέτυχαν από 15. Ο Σεχμούς Χαζέρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους.

Με το αήττητο 6-0 στον πρώτο γύρο, η Τουρκία εξασφάλισε ισχυρή αφετηρία ενόψει της δεύτερης φάσης των προκριματικών και βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027.

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Μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, η Τουρκία θα αγωνιστεί πλέον σε νέο όμιλο μαζί με την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισλανδία. Οι ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους εντός και εκτός έδρας, με τις τρεις πρώτες της βαθμολογίας να εξασφαλίζουν την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Τουρκία ξεκινά τη δεύτερη φάση από την κορυφή του νέου ομίλου, μεταφέροντας το αήττητο 6-0, καθώς όλα τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου προσμετρώνται στη βαθμολογία της επόμενης φάσης.