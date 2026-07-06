Γιώργος Γεραπετρίτης: Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο

Με τον Γενικό Γραμματέα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, πρέσβη Λάζαρ Κομανέσκου, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Οργανισμού, η οποία φέρει το σύνθημα «Προχωρώντας μπροστά: Προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου».

Κατά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της εφαρμογής της «Οικονομικής Ατζέντας του ΟΣΕΠ» και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας, καθώς και στην προώθηση της διπλωματίας μεταξύ των λαών.

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Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε, επίσης, τη συμβολή της Ελλάδας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μίας από τις χώρες που στηρίζουν διαχρονικά τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, επισημαίνοντας τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του ΟΣΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.