Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών τηλεοπτικών μεταδόσεων – Οι μάχες Σάκκαρης, Τσιτσιπά, τα φιλικά ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026
Πολλές επιλογές για τους τηλεθεατές
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών τηλεοπτικών μεταδόσεων το Σάββατο 18/7 με αρκετές μάχες να περιλαμβάνονται με ελληνικό άρωμα.
Συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη δίνει τη δική της μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Athens Open, ενώ ο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Σεβτσένκο για το ATP 250 2026 Γκστάαντ.
Από εκεί και πέρα, φιλικά παιχνίδια δίνουν οι Ολυμπιακός και ΑΕΚ κόντρα σε Άγιαξ και Γκρόνινγκεν αντίστοιχα.
Αναλυτικά:
14:30: COSMOTE SPORT 6 HD | Τσιτσιπάς- Σεβτσένκο ATP 250 2026 Γκστάαντ
15:00: COSMOTE SPORT 2 HD | ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν (Φιλικός Αγώνας)
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Λονδίνο
16:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Άγιαξ – Ολυμπιακός (Φιλικός Αγώνας)
17:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
18:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026 (Qualifying Μηχανοκίνητα)
19:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
19:00: COSMOTE SPORT 2 HD | Αμπερντίν – Κουίνς Παρκ (Premier Sports Cup)
19:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026 3η μέρα
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σάκκαρη – Κορνέβα WTA 250 2026 Athens Open
20:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Ούμαγκ
21:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Νταντί Γιουνάιτεντ – Άρμπροουθ (Premier Sports Cup)
00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Γαλλία μικρός τελικός Μουντιάλ 2026
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