Αθλητικές μεταδόσεις με κλήρωση της Super League – Το πρόγραμμα της ημέρας

Μετά την φρενίτιδα των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026, οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (16/7) περιλαμβάνουν την κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League και αγώνες τένις σε Αθήνα και Γκστάαν.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/7)

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

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13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

14:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ομόνοια – Παναιτωλικός Φιλικός Αγώνας

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20:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

21:00 Novasports Prime Κλήρωση Πρωταθλήματος Stoiximan Superleague

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22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open