Αθλητικές μεταδόσεις με κλήρωση της Super League – Το πρόγραμμα της ημέρας
Ξεχωρίζει το Athens Open
Μετά την φρενίτιδα των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026, οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (16/7) περιλαμβάνουν την κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League και αγώνες τένις σε Αθήνα και Γκστάαν.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/7)
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
14:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ομόνοια – Παναιτωλικός Φιλικός Αγώνας
20:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
21:00 Novasports Prime Κλήρωση Πρωταθλήματος Stoiximan Superleague
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις