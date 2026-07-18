Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Ζοέλ Ρόκα

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζόελ Ρόκα όπως ανακοίνωσε το Σάββατο 18/7 ο σύλλογος.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ θα φοράει τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» για τα επόμενα 4+1 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να δίνει ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5.000.000 ευρώ στην Ζιρόνα.

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🔴⚪️⚡ Welcome to the Olympiacos family, 𝐉𝐨𝐞𝐥 𝐑𝐨𝐜𝐚! pic.twitter.com/ICMmu7X3LJ— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2026

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στην πόλη Camprodón, στις 7 Ιουνίου 2005.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Barcelona και το 2019 μεταπήδησε σε αυτά της Girona, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 33 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 32 στη LaLiga (τρία γκολ και μία ασίστ). Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Mirandés με τη μορφή δανεισμού (43 συμμετοχές, έξι γκολ, τρεις ασίστ).

Ο Ρόκα είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Τζόελ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει.