Μουντιάλ 2026: Γαλλία και Αγγλία δίνουν μάχη για την 3η θέση – Η ώρα και το κανάλι του μικρού τελικού

Γαλλία και Αγγλία, από έναν…αναμενόμενο τελικό θα περιοριστούν στην αναμέτρηση για το χάλκινο μετάλλιο του κορυφαίου τουρνουά, στον 103ο αγώνα του Μουντιάλ 2026.

Στον αγώνα της παρηγοριάς οι δυο χώρες στο Miami Stadium (18/7-00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την πίκρα του αποκλεισμού από τα ημιτελικά της διοργάνωσης και να πάρουν έστω την 3η θέση.

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Είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία του Κιλιάν Μπαπέ να προσθέσει στα οκτώ γκολ του και να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέσι (σ.σ: πρώτος αυτή τη στιγμή στην ισοβαθμία λόγω περισσότερων ασίστ) για να κερδίσει το «Χρυσό Παπούτσι», ενώ οι Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ – με έξι γκολ ο καθένας – μπορούν επίσης να διεκδικήσουν το βραβείο.

Η Γαλλία έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα στο τουρνουά. Πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη με 3-1 επί της Σενεγάλης στον εναρκτήριο αγώνα, ακολουθούμενη από μια κυρίαρχη νίκη με 3-0 επί του Ιράκ, πριν κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της (9ος)συντρίβοντας τη Νορβηγία με 4-1.

Η Γαλλία ήταν εξίσου αδίστακτη στη φάση των νοκ άουτ, κερδίζοντας με 3-0 τη Σουηδία πριν ξεπεράσει δύσκολες προκλήσεις από την Παραγουάη και στη συνέχεια το Μαρόκο για να φτάσει στους τέσσερις.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ είχε μεγάλες ελπίδες να φτάσει σε έναν τρίτο συνεχόμενο τελικό και να επαναλάβει τον θρίαμβο της του 2018, αλλά η Ισπανία είχε άλλες ιδέες, κερδίζοντας τον ημιτελικό στο Ντάλας με 2-0.

Η Αγγλία είχε ένα πιο γεμάτο ταξίδι στο τουρνουά. Τα «Τρία Λιοντάρια» κέρδισαν με 4-2 την Κροατία στον πρώτο τους αγώνα και στη συνέχεια προσγειώθηκαν με ισοπαλία χωρίς γκολ εναντίον της Γκάνας, αλλά παρόλα αυτά τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους (12ος) νικώντας τον Παναμά.

Δοκίμασαν μια τεράστια έκπληξη από την Λαϊκή Δημοκρστία του Κονγκό στη φάση των «32», πριν τα δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο τους οδηγήσει στην πρόκριση.

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Στη συνέχεια, ήρθε μια συναρπαστική και δυναμική νίκη με 3-2 επί του Μεξικού στους «16» και μια ακόμη νίκη ανατροπής επί της Νορβηγίας μετά από παράταση στα προημιτελικά. Η Αργεντινή περίμενε στα ημιτελικά και αυτή τη φορά ήταν η Αγγλία που βρέθηκε στο λάθος άκρο μιας δραματικής ανατροπής.