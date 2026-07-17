Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα – Κρίσιμοι αγώνες για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (17/7) με το φιλικό του Ολυμπιακού με την Φορτούνα στην Ολλανδία να ξεχωρίζει, ενώ η Μαρία Σάκκαρη θέλει να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία μπροστά στο κοινό της και να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άσλεϊ Παρκς για να προκριθεί στα ημιτελικά του Athens Open.

Kόντρα στον Άρτουρ Ρίντερκνεχ (No28), θα “παλέψει” ο Στέφανος Τσιτσιπάς για ένα εισιτήριο για τους “4” του Gstaad Open.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ

13:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS1 Raanitsa 1

13:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Γκστάαντ

13:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS2 Karaski 1

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14:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

14:30 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 1 Μηχανοκίνητα

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14:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS3 Kanepi 1

15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

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15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Προημιτελικός)

17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

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18:00 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 2

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ

19:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 Μαρία Σάκκαρη-Αλίσια Παρκς Athens Open

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Φορτούνα Σίταρντ Φιλικός Αγώνας

20:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open