Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο πρώην παίκτης του Πανιωνίου Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς
Θρήνος στην Σερβία
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 41 ετών άφησε την Τρίτη 16/9 ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς.
Συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Πανιωνίου πέθανε μετά από έμφραγμα που έπαθε σε αγώνα παλαιμάχων του Ερυθρού Αστέρα, όπως αναφέρουν Μέσα Ενημέρωσης στη Σερβία.
Υπήρξε μέλος της εθνικής ελπίδων Σερβίας-Μαυροβουνίου στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 2004 (φιναλίστ) και 2006, της εθνικής ελπίδων της Σερβίας στο ευρωπαϊκό του 2007 (φιναλίστ) ενώ με την ολυμπιακή ομάδα Σερβίας-Μαυροβουνίου μετείχε στην Ολυμπιάδα 2004.
Είχε αναδειχθεί πρωταθλητής και κυπελλούχος Σερβίας με τον Ερυθρό Αστέρα και έχει αγωνιστεί στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2011-12 και στο ξεκίνημα της επόμενης αγωνίστηκε στον Πανιώνιο ως δανεικός από τη ΡΚ Λανς. Στις 14 Νοεμβρίου 2012 διέκοψε τη συνεργασία του με την αθηναϊκή ομάδα κοινή συναινέσει.
