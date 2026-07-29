Φωτιά στη Σητεία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Μήνυμα 112 για εκκένωση σε Γούδουρα και Ασπρόλιθο

Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Αγία Τριάδα Σητείας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 48 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Σητείας.

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Νέο μήνυμα από το 112

Στις 21:47 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Γούδουρα και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τον Μακρύ Γιαλό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γούδουρας και #Ασπρόλιθος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γούδουρας και #Ασπρόλιθος απομακρυνθείτε προς #Μακρύ_Γιαλό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH…— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, στις 17:23, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και ισχυροί άνεμοι

Η περιοχή της Σητείας βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.