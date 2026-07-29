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Φωτιά στη Σητεία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Μήνυμα 112 για εκκένωση σε Γούδουρα και Ασπρόλιθο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σητείας, με την Πυροσβεστική να ενισχύει τις δυνάμεις της, ενώ εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από δύο περιοχές.

Φωτιά στη Σητεία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Μήνυμα 112 για εκκένωση σε Γούδουρα και Ασπρόλιθο
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Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Αγία Τριάδα Σητείας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 48 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Σητείας.

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Νέο μήνυμα από το 112

Στις 21:47 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Γούδουρα και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τον Μακρύ Γιαλό.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, στις 17:23, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και ισχυροί άνεμοι

Η περιοχή της Σητείας βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

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Οι εναέριες επιχειρήσεις κατάσβεσης στο Πλωμάρι Λέσβου διακόπηκαν με τη δύση του ηλίου, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.