Αλέξης Σταμάτης: Το συγκινητικό αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα – “Φαίνεται ψέματα, αλλά δυστυχώς είναι αληθινό”

Στο πένθος βυθίστηκε ο χώρος του πολιτισμού στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Αλέξη Σταμάτη με τον ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλα να λέει το δικό του αντίο στον σπουδαίο συγγραφέα.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία του Αλέξη Σταμάτη και εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του.

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«Αντίο, Αλέξη! Φαίνεται ψέματα, αλλά δυστυχώς είναι αληθινό… Ο σπουδαίος μας συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης δεν είναι πια εδώ… Βραβευμένος, με πλούσιο έργο, ο σύζυγος της φίλης μας συναδέλφου Εύας Σιμάτου και ο μοναχογιός της αγαπημένης μας Μπέτυς Αρβανίτη… Καλό ταξίδι, Αλέξη μου… Κουράγιο στην Μπέτυ και την Εύα…», έγραψε.

Ο σπουδαίος συγγραφέας είχε έντονη παρουσία στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Κατά τη διάρκεια της πορείας του εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσα στα οποία 20 μυθιστορήματα και έξι ποιητικές συλλογές, ενώ ασχολήθηκε επίσης με το θέατρο και το σενάριο.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.