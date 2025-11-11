Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: Απίστευτη κίνηση από τον Φαρίντ – Έχασε το παπούτσι του αλλά έτρεξε στον αιφνιδιασμό (Βίντεο)

Μια απίστευτη κίνηση χάρισε ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR στην αναμέτρηση με την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα την Κυριακή, έβγαλε την άμυνα χάνοντας ωστόσο το παπούτσι του. Όμως αυτό δεν τον πτόησε και έτρεξε στον αιφνιδιασμό δίχως αυτό.

