Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: Απίστευτη κίνηση από τον Φαρίντ – Έχασε το παπούτσι του αλλά έτρεξε στον αιφνιδιασμό (Βίντεο)
Εξαιρετικό ντεμπούτο από τον Αμερικανό
Μια απίστευτη κίνηση χάρισε ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR στην αναμέτρηση με την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα την Κυριακή, έβγαλε την άμυνα χάνοντας ωστόσο το παπούτσι του. Όμως αυτό δεν τον πτόησε και έτρεξε στον αιφνιδιασμό δίχως αυτό.
Δείτε το βίντεο
