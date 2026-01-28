ΠΑΟΚ: Συγκλονισμένος ο Άγγελος Αναστασιάδης με τον θάνατο των 7 οπαδών στη Ρουμανία – “Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν”

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί το χαμό 7 φιλάθλων του που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία σε μία οπαδική εκδρομή που κατέληξε σε εφιάλτη.

Μιλώντας σε εκπομπή του OPEN, ο Άγγελος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι δεν μπορούσε ούτε να βγει από το σπίτι του από την στιγμή που άκουσε τα τραγικά μαντάτα το μεσημέρι της Τρίτης (27/1)

«Είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα εχθές το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν.

Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο. Δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο και επανερχόμαστε πάλι», ανέφερε.