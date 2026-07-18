Αποδομήθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στα Νότια Προάστια

Στην αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων προχώρησαν οι Αρχές.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικών σκύλων, πρωινές ώρες της 16-7-2026, σε Γλυφάδα και Βούλα, -6- ημεδαποί, ηλικίας 26, 31, 32, 34, 36 και 58 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση και παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί αντιντόπινγκ και περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων, μετά από διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, ο 34χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη δράση των λοιπών μελών και αναλαμβάνοντας, από κοινού με την 32χρονη, την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, ενώ από την προανάκριση προέκυψε ότι επιχείρηση που διατηρούσε ο 34χρονος, χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη εγκληματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, ο 36χρονος είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών και την επιτήρηση του χώρου κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος», ενώ η οικία όπου διέμεναν ο 31χρονος και η 58χρονη χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης «καβάτζα» των ναρκωτικών ουσιών.

Μετά από έρευνα τόσο στην κατοχή των κατηγορουμένων όσο και στους χώρους των οικιών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-90,38- γραμμ. κοκαΐνης,

-729,8- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -16.605- ευρώ,

πιστόλι με γεμιστήρα και -7- φυσίγγια,

αεροβόλο πιστόλι,

πλήθος αναβολικών δισκίων,

-3- μαχαίρια,

-2- ρόπαλα,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-18- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

-3- tablet.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν -4- «επιχειρησιακά» οχήματα, με τα οποία πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους.

Σημειώνεται ότι στη θέα των αστυνομικών ο 34χρονος άρχισε να απορρίπτει τις ναρκωτικές ουσίες από το παράθυρο της οικίας προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.