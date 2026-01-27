Θρήνος στον ΠΑΟΚ για τα επτά θύματα στο τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία – Το ταξίδι που εξελίχθηκε σε τραγωδία

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και το πανελλήνιο μετά τον θάνατο των επτά φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία την Τρίτη 27/1.

Το βανάκι με τους δέκα φίλους του ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του με προορισμό την Γαλλία και την έδρα της Λιόν, την οποία η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (29/1 22:00) για την τελευταία στροφή της League Phase του UEFA Europa League.

Ωστόσο, η μοίρα είχε άλλη άποψη για αυτά τα νεαρά παιδιά καθώς έχασαν τη ζωή τους στην εθνική οδός DN 6 κοντά στο Lugojelul, που είναι γνωστός ως «Δρόμος του Θανάτου», όταν πάνω σε μια προσπέραση το βανάκι που τους μετέφερε συγκρούστηκε με μια νταλίκα και διαλύθηκε σκοτώνοντας τα επτά από τα δέκα άτομα που ήταν μέσα, ενώ άλλοι τρεις είναι τραυματίες.

ΠΑΟΚ: Σταθερή η κατάσταση των τραυματιών από το τροχαίο της Ρουμανίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας

Η κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, κρίνεται σταθερή, όπως δήλωσε στο GOLAZO.ro η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι, για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, κα. Λάνα Ζωχιού, η πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές, για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραμήτρο, Έλληνα κάτοικο της Τιμισοάρα, που μίλησε στο STAR, οι τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και «είναι καλά στην υγεία τους».

«Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, απλώς κάνουν γενικές εξετάσεις», ανέφερε ο κ. Καραμήτρος, προσθέτοντας πως «αύριο το πρωί θα με ενημερώσουν» για την κατάσταση των τραυματισμών. «Εγώ είδα ότι στο πρόσωπό τους δεν είχαν κάτι, ας πούμε», σημείωσε.

Στα συγκλονιστικά πλάνα από το σημείο, διακρίνονται οι τραυματίες να μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. «Έφτασαν από το Λούγκος οι σοροί. Δώσε κουράγιο, παλικάρι μου, εντάξει; Το όνομά σου;», ακούγεται να ρωτάει ο κ. Καραμήτρος, με έναν από τους τραυματίες να απαντά «Μάριος».

Η ελληνική κοινότητα παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ οι αρχές της Ρουμανίας συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

«Μου επιβεβαίωσαν ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του αδερφού ενός 30χρονου με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Μιλώντας στο Live News, ο αδερφός του περιέγραψε με τραγικό τρόπο τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το τροχαίο, όταν τόσο ο ίδιος όσο και η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία επιβεβαίωσαν ότι ο 30χρονος ήταν ανάμεσα στα θύματα.

«Είναι τρεις τραυματίες, ναι. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο έχω μάθει είναι στην εντατική και οι επτά είναι ψηλά. Δεν έχω μιλήσει ακόμα σχεδόν τίποτα. Το μόνο που μίλησα ήταν η Πρεσβεία και μου επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός.

Με κάλεσε το παλικάρι ότι κάτι έγινε σε άλλον και με πήραν εμένα τηλέφωνο. Και από εκείνη την ώρα ψάχνω να βρω τι και πώς, έως που μίλησα εγώ με το παλικάρι. Μου είπε αυτός και μετά πήρα τηλέφωνο Πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός μέσα στους επτά νεκρούς.

Τι να σου πω τώρα; Εγώ επειδή έχω σύγχρονο αμάξι… επειδή απ’ ό,τι είδα στο βίντεο δεν άναψαν φλας, μπορεί να τους στράβωσε το τιμόνι μόνο του».

Η οικογένεια του 30χρονου ετοιμάζεται να μεταβεί στη Ρουμανία, προκειμένου να αναγνωρίσει τη σορό του αγαπημένου τους προσώπου. Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου Χρήστου προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς το κακό που τους στέρησε τον άνθρωπό τους μοιάζει αδιανόητο.

ΠΑΟΚ: Στην Τούμπα Λουτσέσκου, Βιεϊρίνια και αγωνιστικό τμήμα

Μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους και συγκίνησης βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας μέλη από το προπονητικό επιτελείο αλλά και σχεδόν σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Θέλησαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των επτά φίλων της ομάδας που έφυγαν από το ζωή το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) σε δρόμο της Ρουμανίας.

Ο προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος ποδοσφαίρου Αντελίνο Βιεϊρίνια και άλλα στελέχη του τεχνικού επιτελείου βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής, κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Μαζί τους και ποδοσφαιριστές (σχεδόν όλοι), αλλά και η Αντιπρόεδρος A’ & Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαρία Γκοντσαρόβα.

Μεταξύ άλλων ήταν και ο πρώην τερματοφύλακας και γενικός αρχηγός Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος αλλά και ο πρώην μέσος και team manager Γιώργος Θεοδωρίδης.

Μαζί και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ που στο τέλος φώναξαν το σύνθημα «ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ κι όταν θα πεθάνω, θέλω τον δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και το «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

Τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο ελιγμός προσπέρασης. Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως στη σωστή λωρίδα.

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, μιλώντας σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, σημείωσε ότι τέτοια δυστυχήματα συνδέονται συχνά με στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης του οδηγού.

Όπως ανέφερε, παράγοντες όπως κόπωση, έντονη διάσπαση προσοχής ή ακόμη και αιφνίδια αδιαθεσία μπορεί να αποβούν καθοριστικοί. «Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα έντονης απόσπασης για να χαθεί ο έλεγχος, ειδικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας», τόνισε.

Τέλος, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα δεν είχαν ουσιαστικό περιθώριο αντίδρασης, καθώς ο μέσος χρόνος αντίδρασης κυμαίνεται στα 1,5 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το βυτιοφόρο μετέφερε αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί διαρροή του φορτίου, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ο χρόνος σταματά, παγώνει…»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση που, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για «μία ακόμη μαύρη μέρα» αναφορικά με το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει. Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά. Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού.

Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο.

Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα.Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους.Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…».

Ιβάν Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή το πολύνεκρο δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27/1). Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς μετέβαιναν με βαν από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Λιόν της Γαλλίας, για να συμπαρασταθούν στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου απέναντι στην ομώνυμη γαλλική ομάδα, για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη:

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησα σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Κι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές της ώρες».

Λουτσέσκου: «Πρόκειται για μία τραγωδία, μία μεγάλη τραγωδία»

Σε ιστοσελίδα της πατρίδας του, μίλησε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, με αφορμή τα όσα τραγικά έγιναν στη Ρουμανία. Βαν στο οποίο επέβαιναν φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στη Γαλλία για το παιχνίδι με τη Λιόν (Πέμπτη 29/1, 22:00), για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα το θάνατο επτά εξ αυτών ενώ άλλοι τρεις έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης Τιμισοάρα.

Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και σε όλη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, λέγοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα gsp.ro:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη οικογένεια που τώρα πενθεί. Πρόκειται για μία τραγωδία, μία μεγάλη τραγωδία. Ίσως στη Ρουμανία να υπήρχε τέτοια αντιμετώπιση, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν πως είναι μέλος μιας μεγάλης οικογένειας. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω με λέξεις. Λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνούν οι οικογένειες των θυμάτων αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέα παιδιά, είναι κρίμα αυτό που συνέβη. Τραγωδίες συμβαίνουν, η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες. Όλοι πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά και να υποστηρίξουμε τις οικογένειες με κάθε τρόπο. Πρέπει να νιώσουν πως είμαστε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε ώστε να προχωρήσουν».