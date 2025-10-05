ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του ντέρμπι στην Τούμπα
Μάχη για τις δυο ομάδες
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο μεγάλο ντέρμπι για την Super League το βράδυ της Κυριακής 5/10.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, με τους γηπεδούχους να είναι σε κρίσιμο σημείο. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία, συμπλήρωσε πέντε ματς δίχως νίκη (0-3-2) σε όλες τις διοργανώσεις.
Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ωστόσο η καλή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρίασε, κάπως, την πικρία για το αρνητικό αποτέλεσμα.
Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου πριν το ντέρμπι ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του. Αναλυτικά: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να αντικαταστήσει τον Ρέτσο, με τον Μπιανκόν. Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις