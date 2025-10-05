ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του ντέρμπι στην Τούμπα

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο μεγάλο ντέρμπι για την Super League το βράδυ της Κυριακής 5/10.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, με τους γηπεδούχους να είναι σε κρίσιμο σημείο. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία, συμπλήρωσε πέντε ματς δίχως νίκη (0-3-2) σε όλες τις διοργανώσεις.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ωστόσο η καλή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρίασε, κάπως, την πικρία για το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου πριν το ντέρμπι ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του. Αναλυτικά: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να αντικαταστήσει τον Ρέτσο, με τον Μπιανκόν. Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.