ΠΑΟΚ: «Η Σλάβια Πράγας απέρριψε και τη νέα πρόταση για Ζαφείρη» λένε Μέσα στην Τσεχία

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε μεγαλοπρεπή πρόταση για τον Χρήστο Ζαφείρη όμως δεν βγήκε “λευκός καπνός”, όπως τουλάχιστον αναφέρουν στην Τσεχία.

Ειδικότερα, ο Ιβάν Σαββίδης απέδειξε το πόσο θέλει να ντύσει στα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ τον νεαρό μέσο, καθώς έβαλε στο τραπέζι 10,5 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμα 1,5 εκατ. ευρώ με μπόνους αλλά και ποσοστό μεταπώλησης, όμως η διοίκηση της Σλάβια είπε και πάλι «όχι».

Ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φορέσει τα ασπρόμαυρα και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και μένει να φανεί εάν αυτή του η θέληση και η πίεση που θα ασκήσει στη Σλάβια θα αποφέρει «καρπούς».