Οδηγός ταξί προειδοποιεί: «Μην παρκάρετε σε αυτό το σημείο» – Τι καταγγέλει (εικόνες)

Έκκληση προς τους συναδέλφους του αλλά και τους οδηγούς απευθύνει ένας οδηγός ταξί, ο οποίος είδε το επαγγελματικό του όχημα να γίνεται στόχος αγνώστων ενώ ήταν σταθμευμένο στον παράδρομο της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άγνωστοι έσπασαν το τζάμι του ταξί του, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστός ο λόγος της επίθεσης.

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Μαζί με φωτογραφίες που δείχνουν τη ζημιά στο όχημα, ο οδηγός ταξί έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα:

«Μην παρκάρετε στον παράδρομο της Ποσειδώνος… Σπάνε ταξί».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό στους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν ή για περιστατικό που ενδέχεται να συνδέεται με παρόμοιες φθορές στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τους δράστες ή τα κίνητρά τους, ενώ οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο οδηγός καταγράφουν τις ζημιές που υπέστη το επαγγελματικό του όχημα.