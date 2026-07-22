Μαίρη Λίντα: “Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά” – Θλίψη για τον θάνατο της μεγάλης φωνής του ελληνικού πενταγράμμου

«Έφυγε» για τη γειτονιά των αγγέλων η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, σήμερα 22/7 τα ξημερώματα (5.π.μ) στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η Μαίρη Λίντα είχε ως τελευταία της επιθυμία να γίνει η εξόδιος ακολουθία στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Το τελευταίο «αντίο» θα της πουν συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος την Παρασκευή 24/7.

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Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού».

Την είδηση του θανάτου της έκανε νωρίς το πρωί γνωστή ο Σπύρος Σίγουρος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα..σκορπιζοντας θλιψη στον καλλιτεχνικο χωρο….η μεγάλη Κυρια του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ…έζησε τα τελευταία της χρονια στο γηροκομείο Αθηνών. Παντα αξιοπρεπής κ χαμογελαστή…θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη … περασμένες μου αγάπες πολλες φορές ηλιοβασίλεματα…» έγραψε ο δημοσιογράφος.

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Ποια ήταν η Μαίρη Λίντα

Η κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1935 στον Πύργο Ηλείας. Άρχισε την καριέρα της σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, μέχρι που συνάντησε το Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του ’60.

Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίσθηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

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Έκανε δεύτερο γάμο με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Ωστόσο, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε. «Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου» έχει πει σε μια από τις συνεντεύξεις της το 2012.

Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι».

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Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Μάλιστα, στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντονυ Πέρκινς καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας.

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Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν: Την σεζόν 1995-1996 με την Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη, την σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα και την σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Rex.