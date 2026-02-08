Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: “Κιτρινόμαυρη” παράνοια στις Σέρρες (βίντεο)

Πάνω από 5.000 οπαδοί της "Ένωσης" στην πόλη των Σερρών

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: “Κιτρινόμαυρη” παράνοια στις Σέρρες (βίντεο)
(ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Όπως αναμενόταν ο κόσμος της ΑΕΚ δίνει δυναμικό παρών στο γήπεδο των Σερρών όπου η Ένωση αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τους 5.000 στις εξέδρες του γηπέδου, με τους Ενωσίτες να έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και από την Αθήνα.

Οι φίλοι της Ένωσης νωρίτερα είχαν περάσει και από το ξενοδοχείο της αποστολής για να αποθεώσουν τους παίκτες πριν την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο.

