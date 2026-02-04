Αγρότες: Αποφάσισαν την κάθοδο με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα – Θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, κινητοποιήσεις και σε μεγάλες πόλεις

Στους δρόμους επιστρέφουν οι αγρότες, δύο εβδομάδες μετά τον τερματισμό των μπλόκων, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, κατά τη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής στη Νίκαια, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μαζικής καθόδου με τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη προγραμματίζονται κινητοποιήσεις και εντός των πόλεων.

Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι, παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση άκουσε τις διεκδικήσεις τους, δεν προχώρησε στην επίλυση των βασικών προβλημάτων του κλάδου.

Στο επίκεντρο παραμένουν η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, καθώς και η κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων σε εμβόλιο για την ευλογιά, με αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα να αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο.

Θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κάθοδος στην πρωτεύουσα προγραμματίζεται για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ενώ, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν το Σάββατο (14.02).

Παράλληλα, συλλαλητήρια προγραμματίζονται για την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ οι αγρότες θα συμμετάσχουν και στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν από τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής κατά τη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια.

