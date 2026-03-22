Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 68-84: Χαλαρό απόγευμα για το “τριφύλλι” στην GBL

Ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα ξεκούραστο απόγευμα στην Νέα Σμύρνη επικρατώντας του Πανιωνίου με 68-84 και έφτασε τις 17 νίκες στην GBL.

Ο Αταμάν ξεκούρασε αρκετούς παίκτες και μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής. Οι πράσινοι ήταν μπροστά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήραν μία άνετη νίκη με τον Σορτς να είναι ο πρώτος σκόρερ για το «τριφύλλι» με 11 πόντους και 5 ασίστ. Ο Χουάντσο και ο Ρογκαβόπουλος είχαν 10 και κανείς άλλος πράσινος δεν ήταν διψήφιος.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Τόμασον των γηπεδούχων με 18 πόντους και ο Λιούς ακολούθησε στο σκοράρισμα με 16.

Στο 17-4 ανέβηκε ο Παναθηναϊκός (9-1 εντός και 7-3 εκτός έδρας), που όλα δείχνουν ότι θα τερματίσει δεύτερος στην κανονική περίοδο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-19, 27-42, 45-70, 68-84

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 6, Λέμον 8 (4/5 δίποντα), Τόμασον 18 , Κρούζερ 9 , Γκίκας, Τέιλορ 5 (2/8 σουτ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Τσαλμπούρης 6, Λούις 16, Γόντικας, Νικολαΐδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 11 , Όσμαν 9 (3/5 τρίποντα), Χέιζ-Ντέιβις 9, Ναν 6 (1), Μήτογλου 6 , Καλαϊτζάκης, Σλούκας 9, Ρογκαβόπουλος 10, Τολιόπουλος 7 (2/7 τρίποντα), Φαρίντ 7, Ερνανγκόμεθ 10