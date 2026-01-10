Παναθηναϊκός: Στην Κηφισιά ο Ταβάρες ως αντάλλαγμα για την πρόωρη μεταγραφή του Παντελίδη

Εκτός από τη μεταγραφική ενίσχυσή του, ο Παναθηναϊκός προχωράει και τη διαδικασία «αδειάσματος» του ρόστερ του απ’ τους παίκτες που δεν υπολογίζονται απ’ τον Ράφα Μπενίτεθ. Στο πλαίσιο αυτό, οι «πράσινοι» θα παραχωρήσουν στην Κηφισιά με ελεύθερη μεταγραφή τον Μιγκέλ Ταβάρες, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στα ανταλλάγματα για την «πρόωρη» μεταγραφή του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» είχαν συμφωνήσει προ ημερών με την ομάδα των βορείων προαστίων για να λάβει ένα μικρό ποσό, έξτρα απ’ τις 800.000 ευρώ που είχε συμφωνηθεί τον Οκτώβριο, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στο δυναμικό των «πράσινων».

Αυτό που… εκκρεμούσε ήταν το θέμα των «έμψυχων ανταλλαγμάτων» με τον 24χρονο Πορτογάλο εξτρέμ (που είχε αρνηθεί να πάει στον Παναιτωλικό), να «μετακομίζει» στην Κηφισιά, οριστικοποιώντας και την τελευταία λεπτομέρεια για τη μεταγραφή του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό.