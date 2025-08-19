Παναθηναϊκός: Ψάχνει το “μπαμ” με τον Ρενάτο Σάντσες της Παρί Σεν Ζερμέν

Την μπάνκα στον…αέρα θέλει να τινάξει ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του μέσου της Παρί Σεν Ζερμέν Ρενάτο Σάντσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το gazzeta.gr, οι “πράσινοι” φουλάρουν για τον δανεισμό του Πορτογάλου κεντρικού χαφ. Η πλευρά του «τριφυλλιού» είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή για έναν χρόνο, σε μία συμφωνία που αν ολοκληρωθεί θα προβλέπει και την οψιόν για την αγορά του παίκτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρούι Βιτορία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τον Πορτογάλο χαφ καθώς υπό τις οδηγίες του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο Σάντσες έχει πραγματοποιήσει από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του στην Μπενφίκα.

Ο Ρενάτο Σάντσες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα το 2014 και από την επόμενη σεζόν εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα έχοντας συνεισφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λόγω των εξαιρετικών εμφανίσεών του, τον Ιούλιο του 2016, αν και είχε βρεθεί πολύ κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μεταγράφηκε στην Μπάγερν Μονάχου, για περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό-ρεκόρ για εκείνη την περίοδο

Το 2017 παραχωρήθηκε δανεικός στη Σουόνσι και μέσω των νέων πολύ καλών του εμφανίσεων, τo 2019 υπέγραψε στη Λιλ, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος Ligue 1 το 2020–21. Όπως ήταν αναμενόμενο, το 2022 η Παρί Σεν Ζερμέν τον απέκτησε και εν συνεχεία είχε δανεισμούς σε Ρόμα και Μπενφίκα.