Γιαμπουσέλε: Το πρώτο μήνυμα του μετά τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
Τι ανέφερε ο Γάλλος άσος
Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε όπως ανακοινώθηκε από τους «πράσινους» το απόγευμα της Τετάρτης 8/7.
Ο Γάλλος άσος που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων με τους «πράσινους» έστειλε με ανάρτησή του το πρώτο του μήνυμα.
«Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους υπέροχους φιλάθλους» ανέφερε ο Γάλλος άσος.
Proud and excited to join Panathinaikos. I’m grateful for this opportunity and can’t wait to represent this incredible club, compete with my new teammates, and meet the amazing fans 🧸✊🏾☘️ https://t.co/TCNOVkeSBa— Guerschon Yabusele (@yabusele28) July 8, 2026
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις