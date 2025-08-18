Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Νταβίντε Καλάμπρια στους οπαδούς των “πρασίνων” ενόψει Σαμσούνσπορ (Βίντεο)

Κάλεσμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού απηύθυνε ο νεοαποκτηθείς Νταβίντε Καλάμπρια ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Σαμσούνσπορ.

Όντας το τελευταίο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα των “πρασίνων”, ο Καλάμπρια έστειλε μήνυμα μέσα από τα social media της ομάδας στους οπαδούς, ζητώντας τους να γεμίσουν το ΟΑΚΑ για το ματς.

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ στην Αθήνα. Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη και φόρτσα ΠΑΟ», αναφέρει ο Ιταλός μπακ. Davide has a message for you ⚔️☘️



Οι πράσινοι θα ψάξουν να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση. Μάλιστα, ζήτησαν και πήραν την αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ ώστε να είναι απόλυτα προσηλωμένοι στην δυάδα των αγώνων του προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο Καλάμπρια αναμένεται να μπει κατευθείαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, για να είναι διαθέσιμος στα παιχνίδια με τη Σάμσουνσπορ.