Φωτιά στο Σισμανόγλειο: “Τρέξαμε να σωθούμε, έφυγα με τον ορό – Σε δευτερόλεπτα ο διάδρομος γέμισε καπνό”

Έσβησε έγκαιρα η φωτιά που εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο του Σισμανόγλειου νοσοκομείου στο Μαρούσι, ωστόσο χρειάστηκε να απομακρυνθούν 70 ασθενείς.

Η φωτιά ξέσπασε σήμερα περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α’ Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Οι ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο έζησαν στιγμές τρόμου. Μία από τις ασθενείς περιέγραψε στο ΕΡΤNews τη δραματική εκκένωση, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

«Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά.

«Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

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Παρά τον έντονο καπνό, η ίδια εξήγησε ότι κατάφεραν να διαφύγουν επειδή η φωτιά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και πρόλαβαν να κινηθούν πριν εξαπλωθεί ο καπνός στον διάδρομο. «Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή», είπε.

Όσον αφορά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είπε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, στο δωμάτιο το οποίο είναι το «10» νοσηλεύονταν τρία άτομα και πως η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.

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«Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», κατέληξε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Σισμανόγλειο κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

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Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.