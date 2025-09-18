Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-82: Οι “μισοί” πράσινοι μπήκαν με το δεξί στα φιλικά της Αυστραλίας

Την νίκη με 91-82 πήρε ο Παναθηναϊκός σε φιλικό παιχνίδι στη Μελβούρνη έναντι της Παρτιζάν, ξεκινώντας με το “δεξί” τις υποχρεώσεις του στην Αυστραλία.

Οι “πράσινοι” είχαν ένα σωρό προβλήματα (εκτός οι Όσμαν, Σορτς, Λεσόρ, Γκριγκόνις) αλλά παρ’ όλα αυτά επικράτησαν των Σέρβων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εργκίν Άταμαν εμπιστεύτηκε τα 3/5 της πεντάδας στους παίκτες οι οποίοι είχαν κάνει περισσότερες προπονήσεις μαζί όπως οι Ρογκαβόπουλος, Ναν και Γκραντ, τους οποίους πλαισίωσαν οι Σαμοντούροβ και Γιούρτσεβεν. Μάλιστα ο Τούρκος σέντερ είχε και θετικό πρόσημο στα πρώτα λεπτά της παρουσίας του στο παρκέ αλλά τα συνεχόμενα τρίποντα της Παρτίζαν έκοβαν και τις όποιες ελληνικές προσπάθειες. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν οι άμυνες να είναι δυνατές από πλευράς Παναθηναϊκού όταν το ματς διεξάγονταν κάτω από αντίξοες, συνολικά, συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης του σκορ έφτασε στο +9 για την Σερβική ομάδα (16-25) η οποία μετρούσε 5/6 τρίποντα και τον Ντάριους Γουάσινγκτον να έχει 12 πόντους και 4/4 τρίποντα έως εκείνο το σημείο.

Το δεκάλεπτο έκλεισε με την Παρτίζαν να έχει το προβάδισμα με 20-27 μετρώντας 2/9 δίποντα και 6/9 τρίποντα, την ώρα που ο Άταμαν άλλαζε πρόσωπα στην πεντάδα θέλοντας να μοιράσει και τις απαραίτητες ανάσες ξεκούρασης από το πολύωρο ταξίδι που είχε προηγηθεί έως τα ξημερώματα. Γκραντ (5π.) και Γιούρτσεβεν (4π., 3ριμπ.) ήταν εκείνοι που είχαν ξεχωρίσει, με τους Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο να ήταν άστοχοι στις πρώτες τους προσπάθειες.

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι (14π. στο ημίχρονο με 3/5δίπ., 2/3τρ., 2/2β., 3ριμπ.) πήρε την σκυτάλη από το Γουάσινγκτον στην 2η περίοδο απειλώντας -κυρίως- από μακριά, ενώ από πλευράς “πρασίνων” ο Κέντρικ Ναν είχε αναλάβει δράση (12π., 6ασ.), σ’ ένα ματς όπου ήταν εμφανέστατη η (απολύτως λογική) έλλειψη ενέργειας στους περισσότερους παίκτες. Τηρουμένων των αναλογιών ωστόσο και της διαφοράς μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά την προετοιμασία και την ετοιμότητα, το ματς κύλησε λίγο-πολύ όπως ήταν και αναμενόμενο.

Ο Σλούκας δεν είχε αγωνιστεί καθόλου στο πρώτο μισό του αγώνα (όπως και ο Κουζέλογλου), με τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει στους 4 πόντους (29-33) αλλά να κλείνει το ημίχρονο στο -7 (37-44) έχοντας 11/21 δίποντα, 3/14 τρίποντα, 6/6 βολές, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ για πέντε λάθη, ενώ αντίστοιχα η Παρτίζαν είχε 8/21 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 7/7 βολές, 17 ριμπάουντ και 7 ασίστ για 4 λάθη.

Θετικός ο Γιούρτσεβεν στο πρώτο μισό με 8 πόντους και 6 ριμπάουντ ο οποίος συνέχισε με τον ίδιο… ρυθμό και στο 3η περίοδο με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να γυρίσει το παιχνίδι και με επιμέρους 16-5 να πάρει προβάδισμα με 56-52. Μάλιστα έως εκείνο το σημείο ο Τούρκος είχε “γράψει” ήδη νταμπλ-νταμπλ στην στατιστική του κλείνοντας το 3ο δεκάλεπτο με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ! Αν μη τι άλλο ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, με την ομάδα του Άταμαν να είχε προβάδισμα 4 πόντων (62-58) με τη λήξη της 3ης περιόδου. Διψήφιος ήταν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έως εκείνο το σημείο (10π.-4ριμπ.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης του σκορ έφτασε στο πράσινο +8 (68-60) έχοντας ανατρέψει την εικόνα του αγώνα με την καλύτερη άμυνα και τις περισσότερες συνεργασίες στην επίθεση. Ακολούθησε το +9 (76-57 στο 34′) με τους “πράσινους” να είχαν βελτιώσει την εικόνα τους στο ματς. Έκτοτε δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Παρτίζαν και κατάφερε να φτάσει στην τελική επικράτηση παρουσιάζοντας άκρως βελτιωμένο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82.