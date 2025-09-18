Με κόσμο τελικά το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Θα έχει τελικά κόσμο στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση του κόντρα στον Ολυμπιακό, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Από της 07 Φεβρουαρίου του 2025 έχει περάσει μία τροπολογία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, όπου ακυρώνει τη δυνατότητα της ΔΕΑΒ να εφαρμόζει άμεσα την ποινή κεκλεισμένων των θυρών, ανατρέποντας τα δεδομένα και έχοντας ως αποτέλεσμα το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να διεξαχθεί με κόσμο.

Ουσιαστικά η συγκεκριμένη τροπολογία αναφέρει ότι πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε ημέρες από την ημέρα έκδοσης της ποινής μέχρι την έκτιση της. Όποτε η τιμωρία του Παναθηναϊκού μεταφέρεται για το επόμενο παιχνίδι εντός έδρας της Super League.