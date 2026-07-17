Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Πάκσι – «Τρέχει» ο Φαν Ντρόνγκελεν
Οι επιλογές του Νίστρουπ
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.
Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους: Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.
Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους: Βύντρα, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές ή προσθήκες μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο ματς της Ουγγαρίας, με την μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να τρέχει για να προλάβει τη διορία.
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