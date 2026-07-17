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Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Πάκσι – «Τρέχει» ο Φαν Ντρόνγκελεν

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Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Πάκσι – «Τρέχει» ο Φαν Ντρόνγκελεν
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Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους: Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.

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Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους: Βύντρα, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές ή προσθήκες μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο ματς της Ουγγαρίας, με την μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να τρέχει για να προλάβει τη διορία.

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